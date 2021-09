Maior e mais tradicional evento de gastronomia do Brasil, Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes dá início neste sábado (21) a sua 24ª edição, em formato híbrido. Havéra ações presenciais na cidade mineira, respeitando todos os protocolos sanitários, além de uma programação online, sucesso absoluto no ano passado.

O evento,um dos únicos festivais do Brasil a se reorganizar rapidamente em formato online durante a pandemia, começa a retomar as suas atividades em 2021 com 13 grandes chefs preparando jantares, cerca de 15 produtores na Mercearia Fartura presencial e mais de 30 no e-commerce, 36 cursos virtuais, 32 shows musicais online, além de lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais.

Os festins – jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos, estão entre as atrações mais aguardadas do festival. É neste momento que os chefs têm a oportunidade de trocar experiências e inovar na criação dos pratos. Este ano, eles acontecem com vagas limitadas em seis restaurantes de Tiradentes, onde o chef anfitrião recebe um nome nacional. As duplas, escolhidas pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher são:Matheus Paratella (Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino – São Paulo – SP); Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam - Rio de Janeiro, RJ); Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin (Komah - São Paulo, SP); Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia - Belo Horizonte, MG); Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca - Belo Horizonte, MG); Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco), Katia Barbosa (Aconchego Carioca - Rio de Janeiro, RJ) e Ronie Peterson (SENAC).

“Este foi mais um ano difícil para todos do setor de gastronomia e, principalmente, de eventos. Em 2020 nos reorganizamos rapidamente e realizamos o evento em forma digital, com o objetivo de ajudar na recuperação da cidade. Agora, já conseguimos dar um passo adiante e teremos uma programação presencial, que será complementada pelas ações virtuais, deixando o evento com característica híbrida. Será um passo importante, pois temos a esperança de, em 2022, quando o Festival completa 25 anos, fazermos uma grande celebração em Tiradentes como sempre foi”, explica o diretor geral do evento, Rodrigo Ferraz.

Festins

Os jantares exclusivos acontecerão nos dias 24 e 25 de setembro, nos restaurantes Mia, UaiThai, Ora, Pacco & Bacco, Gourmeco e Tragaluz, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes. Os chefs de cada restaurante conceberam, junto aos convidados nacionais, pratos exclusivos para o Festival. Será a oportunidade de ver os melhores cozinheiros locais em ação com: a premiada Bel Coelho; Bruna Martins, destaque no programa Mestre do Sabor; o experiente Jorge Ferreira; Kátia Barbosa, jurada do programa Mestre do Sabor; Paulo Shin, que fez carreira em Nova York; e Roberta Ciasca, premiada diversas vezes, logo que se lançou na gastronomia.

Mercearia Fartura

Valorizar o pequeno produtor e a cultura de Minas Gerais está no cerne do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. A Mercearia Fartura será presencial e virtual. No Largo das Forras, de 17 a 19 e de 24 a 26 de setembro, um destaque especial será para os produtores da Serra da Mantiqueira, onde foi realizada uma expedição recente junto ao Sebrae MG, que visitou seis produtores de café, pé-de-moleque, azeite, geleia, queijo e mel. E as curadoras escolheram seis restaurantes de Tiradentes para criarem pratos com esses produtos. Tanto na Mercearia, quanto nos restaurantes, os clientes poderão acessar um QR Code que leva a um vídeo, mostrando o caminho de cada ingrediente da origem – na Expedição Fartura/Sebrae Minas – ao prato, passando pela cozinha do chef até a mesa. Estarão disponíveis, ainda, os produtos de expositores do projeto Origem Minas, também em parceria com o Sebrae, e da Bodega do Ceará, que tem o Governo do Ceará e CeArt como parceiros. A Mercearia Fartura também terá uma vitrine virtual, que leva a mais de 30 produtores, na qual o público de todo o Brasil poderá fazer suas encomendas.

Tour Gastronômico

Como é tradição em Tiradentes, durante o Festival de Gastronomia, todos os restaurantes da cidade são convidados a integrar a programação e se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais. Seis deles terão destaque, pois terão pratos criados com os produtos da Serra da Mantiqueira.

Cursos gastronômicos

Compartilhar conhecimento é uma das premissas do Projeto Fartura e com os cursos e transmissões online, mais pessoas podem ter acesso ao conteúdo de qualidade gerado por grandes nomes da gastronomia.

Entre as aulas estão: a chef Mariana Gontijo ensina a fazer Comida de Reinado, enquanto André Pagannini apresenta comida de Buteco. Os segredos do tropeiro perfeito serão revelados pelo chef João Lombardi. Flávio Trombino é convidado para ensinar o preparo de sua caponata de jiló e uma bela torta de maçã fica por conta de Vanessa Vicente.

O público também poderá conferir palestras com temas e profissionais diversos. É o caso de “Cozinha Afetiva - A gastronomia como ferramenta de reaproximação”, com Bruno de Oliveira; “Bolinho de Porco com Pão de Queijo” e “Feijão de Capitão”, com Adriano Vilhena; “Cobu, tradição e possibilidades”, com Renato Lobato; “Língua com Quiabo da Lapa – Técnicas e sabores de quintal”, com Luciano Avelar; “Bolos Artísticos – Desafios do sabor regional”, com Djenane de Souza Guimarães; “A simplicidade artesanal”, com Flávio Gomes e muito mais.

Dica do Chef

Profissionais que sabem tudo sobre cozinha e gastronomia compartilham seus segredos com o público na seção online “Dica do Chef”. Dezena de vídeos estarão disponíveis com dicas que incluem desde harmonizações, técnicas de preparo, até utensílios corretos para cada etapa de um prato.

Fartura de Amor

A Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil realiza ações sociais em todos os seus eventos e não seria diferente nesta edição. Desta vez, o Fartura de Amor conta com uma parceria com o futuro restaurante Liberdade, um projeto inovador e inédito no Brasil que terá uma cozinha dentro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de São João del-Rei. O Fartura de Amor acontecerá em duas etapas, sendo que a primeira contará com chefs de cozinha preparando refeições para os recuperados da instituição e a segunda terá a mesma proposta, porém voltada para a população carente do Campo das Vertentes.

Atrações culturais

Nesta edição, os shows e apresentações teatrais se concentrarão inteiramente nas plataformas digitais do Fartura – Gastronomia do Brasil. Dessa forma, mais pessoas podem curtir as atrações que foram selecionadas a dedo pelo curador Pedro Crivellari. Entre as mais de 30 atrações estão: Mestrinho, sanfoneiro que compõe a banda de Gilberto Gil; Duo Mitre – das irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão); a flautista e compositora Marcela Nunes; Daniel Souza e seu quarteto, entre outros.