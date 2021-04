Lagoa Santa, na Grande BH, sediará um festival artístico inteiramente on-line (no YouTube), de 6 a 9 de maio. Serão várias atrações, incluindo música, dança, documentários, fotografia e artes visuais apresentados por artistas da cidade onde foi encontrado o fóssil humano mais antigo das Américas.

De acordo com os organizadores, o festival Terras de Luzia (veja o Instagram aqui) promete levar ao público uma experiência diferenciada em relação às lives que se tornaram comuns desde o início do isolamento social motivado pela pandemia. O público ainda poderá interagir com as apresentações enviando mensagens e perguntas.

"O espectador irá fazer uma visita ao passado e conhecer Lagoa Santa e as suas principais festas populares através de documentários que contam essa história. Tudo será transmitido diretamente do auditório da escola Dr. Lund, em um palco com estrutura pensada exclusivamente para o festival", afirmou Heverson Santos, diretor da HD Eventos.

Heverson relembra que o festival irá apresentar atrações com cerca de 30 artistas que têm ligação com a cidade. "Dessa forma, vamos contar um pouco da história dessa região tão importante do ponto de vista histórico e arqueológico. Afinal, o crânio de Luzia é uma peça chave para entendermos como nossos antepassados perpetuaram nossa espécie no planeta em que vivemos".

Programação

Quinta-feira (6/1), a partir das 19h

DOC Lagoa Santa - Passado, Presente e Futuro (parte 1)

Mestre Gercino Alves e Irmandade dos Atores da Pândega

DOC Lagoa Santa - Festas Populares (parte 1)

Belkiss Amorim

Dan Mariano

Sexta-feira (7 de maio), a partir das 19h

DOC Lagoa Santa - Festas Populares (parte 2)

Cosmo

Belkiss Amorim convida Mestre Gercino Alves

DOC Lagoa Santa - Passado, Presente e Futuro (parte 2)

Lenysson Cunha

João de Ana

Sábado (8 de maio), a partir das 19h

DOC Lagoa Santa - Passado, Presente e Futuro (parte 3)

Alessandra Visentin

Monofonia

DOC Lagoa Santa - Festas Populares (parte 3)

Limão Capeta

Jeff Meinberg

Domingo (9 de maio), a partir das 16h

DOC Lagoa Santa - Festas Populares (parte 4)

Alves

Raul Mariano

Tiago Alencar

DOC Lagoa Santa - Passado, Presente e Futuro (parte 4)

Juan Fernandes

Philippe Lobo

O evento

A curadoria do evento foi realizada pela HD Eventos, com a colaboração de agitadores culturais da cidade e apoio de membros do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico.

O festival será realizado com recursos da Lei Federal n°14.017/20 (Lei Aldir Blanc), por meio do edital n°16/2020, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Além disso, a Inetvip, Diretoria de Turismo e Cultura e a Escola Municipal Dr. Lund apoiam a iniciativa.

