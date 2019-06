Com a presença de grandes lendas da guitarra, a 5ª edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz chega a Belo Horizonte no próximo dia 9 de junho. Serão seis shows gratuitos apresentados na Praça JK, entre 11h e 19h, com participações de nomes como Hamilton de Holanda e Sérgio Dias.

Realizado desde 2015 com passagens por outras capitais, sempre em locais abertos, prezando pelas áreas verdes, neste ano, o Festival BB Seguros de Blues e Jazz volta a promover encontros de peso entre músicos renomados.

Um dos principais destaques é o músico Sérgio Dias, um dos fundadores dos Mutantes, que irá dividir o palco com Luiz Carlini, líder da banda Tutti Frutti, que acompanhou Rita Lee em sua carreira solo nos anos 1970. Os dois irão fazer uma releitura do disco “Jazzmania” (1986), de Sérgio Dias, que explora influências do fusion e do jazz-rock.

Outra atração de peso é o bandolinista Hamilton de Holanda, fortemente influenciado por diversas vertentes do jazz. Ele estará acompanhado de um quarteto para apresentar as músicas de seu último disco “Harmonize”, que vai do blues à gafieira.

O festival também conta com participação de Jimmy Burns, uma das maiores lendas do blues nos EUA, além de uma homenagem à veia bluseira de Jimi Hendrix na apresentação do Bando, grupo formado por Felipe Duarte (guitarra e vocal), Bruno Morais (guitarra e vocal), Alessandro Brito (bateria) e Dayvid Castro (contrabaixo). No palco, eles terão a participação especial do guitarrista Ismael Tiso.

Confira a programação completa do Festival BB Seguros de Blues e Jazz:

11h30 – Un Autre Chat – Gypsy Jazz

O Gypsy Jazz é formado por Matheus Félix, Marcelo Barbosa, Mauro Dell’Isola e Guilherme Borges se apresenta em formato de octeto com diversos convidados. O improviso é uma marca forte da banda.

13h00 – O blues de Jimi Hendrix

O grupo Bando, formado por Felipe Duarte (guitarra e vocal), Bruno Morais (guitarra e vocal), Alessandro Brito (bateria) e Dayvid Castro (contrabaixo)., convida o guitarrista Ismael Tiso para uma homenagem à carreira de Jimi Hendrix.

14h00 – André Christovám

Dos principais nomes do blues no Brasil, o guitarrista celebra três décadas do disco "Mandinga" (1989), considerado uma referência do gênero no país.

15h15 – Hamilton de Holanda Quarteto

O bandolinista Hamilton de Holanda apresenta as músicas de seu último disco, “Harmonize”, ao lado de Daniel Santiago (violão), Thiago do Espirito Santo (baixo) e Edu Ribeiro (bateria).

16h30 – Sérgio Dias convida Luiz Carlini

Sérgio Dias, fundador dos Mutantes, e Luiz Carlini, líder da banda Tutti Frutti, dividem o palco para apresentar uma releitura do álbum "Jazzmania", de Sérgio Dias

17h30 – Jimmy Burns

Um legítimo bluesman da geração de ouro, o americano Jimmy Burns aprendeu a tocar violão nas plantações de algodão, a cantar na igrejas do Mississipi e a tocar guitarra em Chicago.

Leia mais:

Décima edição do Festival Varilux de Cinema Francês começa quinta-feira em BH