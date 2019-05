O Parque Municipal de Belo Horizonte será palco de encontro dos principais restaurantes e sommelieres de cerveja do Estado no próximo sábado (1º). Além da gastronomia, o “Jungle no Parque: Harmonizações de Outono” contará com show do cantor e compositor Lô Borges.

O evento vai das 12h às 22h e terá entrada gratuita. É necessário, no entanto, adquirir os copos ou taças que serão utilizados no consumo de bebida no local e que irão custar R$ 11,50.

A festa é a continuação do Projeto Junglebier, festival de cervejas artesanais com conceitos sustentáveis que se chega à 14° edição. Os stands gastronômicos reunirão tradicionais restaurantes da culinária mineira, como Dona Lucinha, Maria das Tranças, Bar da Lora, Agosto Butiquim e Bistrô Omilia. Entre as cervejarias, estão confirmadas Falke Bier, Albanos, Backer, Krug Bier, Dünn Cervejaria, entre outros.

Os chefes e sommelieres estarão frente a frente, dialogando com o público e apresentando cardápios harmonizados, levando em conta a temática da culinária mineira e o outono.

No palco, Lô Borges apresentará canções que marcaram a música mineira no show “Nada será como antes”, em homenagem a Milton Nascimento. Também se apresentam no festival as bandas Radium Club Rock e Moving Magnet, que interpretam clássicos do rock internacional.