O melhor da culinária mineira vai estar presente na 13ª edição do Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica, realizado na cidade do Centro-Oeste de Minas, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte, no fim de semana após o feriado de Corpus Christi, nos dias 21, 22 e 23 de junho.

Além de oferecer a autêntica culinária da roça mineira, com mais de 40 pratos diferentes, cervejas artesanais, vinhos e cachaças, a festa será embalada por muita música caipira, com diversas atrações musicais e destaque para o show da dupla sertaneja As Galvão, que se apresentam no domingo, às 17 horas.

A organização é de responsabilidade da prefeitura. Segundo o prefeito, Wirley Reis, o ambiente será cuidadosamente decorado para que os participantes se sintam realmente na zona rural. A ideia, segundo ele, é atrair a cada ano mais turistas para a cidade. “Não podemos deixar de destacar a reconhecida receptividade do povo itapecericano. Tudo isso contribuiu para o êxito do nosso tradicional evento”, afirma o prefeito.