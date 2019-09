O antropólogo, educador e escritor mineiro Darcy Ribeiro será o homenageado da quinta edição do Festival de Histórias (fHits), que será realizado entre os dias 2 e 5 de outubro em Diamantina, na região Central de Minas. O evento terá reflexões, debates, oficinas, cursos e prosas com diversos autores. Além disso, os participantes vão contar com atividades artísticas com foco na diversidade da formação histórica e cultural brasileira.

As obras de Darcy Ribeiro serão a inspiração das dez mesas de debates do 5º fHist, que abordará temas como Visões do passado: migrações pré-colombianas; o Brasil Indígena; História da Escravidão; o Brasil das Mulheres; Imagem e a representação do povo negro na História; e DNA das migrações na História da Alimentação no Brasil.

Entre os conferencistas confirmados, destacam-se historiadores como Mary Del Priori, Daniel Aarão Reis, Bruno Leal, Antônio Carlos de Souza Lima, Roberto Araújo e Icles Rodrigues; os líderes indígenas Marcos Terena e Ayra Tupinambá; os jornalistas Laurentino Gomes, Eric Nepomuceno, Adriana Negreiros e Chico Oliveira; o arqueólogo André Strauss; o geneticista Fabrício Santos; e o fotógrafo Eustáquio Neves, entre outros.

Pela primeira vez, o Festival de História contará com um evento acadêmico que receberá produções de pesquisas historiográficas para difusão a um público mais amplo. O fHist também promoverá um concurso de desenho e produção escrita voltado para os alunos da rede de ensino fundamental e médio. Os melhores trabalhos que responderem a pergunta “Por que Diamantina é Patrimônio Cultural da Humanidade?” serão premiados durante o Festival.

Inscrições

As inscrições para participar das mesas de debates e conferências do Espaço Diamantina do 5º fHist estão abertas e podem ser feitas neste site. As demais atividades, como mini-cursos, oficinas, lançamentos com prosa, exposições e espetáculos, terão entrada gratuita.

Programação*

Quarta-feira, dia 2

19h30 - Abertura do 5º Festival de História

20h00 - Darcy Ribeiro: um homem de causa

Quinta-feira, dia 3

9h - Premiação do Concurso de Desenho e Produção Escrita Porque Diamantina é Patrimônio Cultural da Humanidade?

14h - O Brasil Indígena

16h30 - DNA das Migrações na História da Alimentação Brasileira

Sexta-feira, dia 4

10h - Divulgando a História na internet: os historiadores e o grande público

14h - A imagem e a representação do povo negro na História

16h30 - Visões do passado – migrações pré-colombianas

20h00 - O Brasil das Mulheres

Sábado, dia 5

10h - História da escravidão no Brasil

14h30 - Democracias em crise

16h - Literatura e feminismo

Serviço:

5º Festival de História (fHist) | Histórias do Povo Brasileiro

Onde: Diamantina

Quando: 2 a 5 de outubro de 2019

Como participar: inscrições abertas www.festivaldehistoria.com.br

Valor: estudantes: R$ 30; professores: R$ 60; e outros R$ 100

* Programação sujeita a alterações