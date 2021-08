Cerca de 60 atrações artísticas, incluindo shows, espetáculos de teatro e dança, bate-papos e oficinas (que tiveram inscrições antecipadas), estão na 26ª edição do Festival de Inverno de Congonhas, na região Central de Minas, que iniciou nesse domingo (15) e vai até o dia 29 deste mês. A programação é gratuita e virtual.

De acordo com a prefeitura, entre as atrações de teatro está o Grupo Galpão, com apresentação do espetáculo “Till, a saga de um herói torto”. A exibição gravada será no dia 18 de agosto, quarta-feira, às 19h.

Em seguida, às 20h30, acontecerá bate-papo ao vivo com as atrizes do Grupo Galpão Teuda Bara e Inez Peixoto, com mediação do curador do festival, João Sabará. A montagem estreou em 2009 e traz a saga de Till, repleta de presepadas e velhacarias.

Outro destaque da programação teatral é o espetáculo “Comi uma galinha e tô pagando o pato”, de Carlos Nunes, com exibição na sexta-feira (19), às 20h. No palco, o ator interpreta o presidiário Zé da Silva, narrando, com muito humor e pitadas de ironia, como foi parar na prisão após roubar a galinha de estimação da filha de um deputado.

Dança e shows

Dentre os espetáculos de dança, o Grupo Corpo apresenta a montagem “Triz”. Com coreografia de Rodrigo Pederneiras e músicas de Lenine, a exibição gravada vai ao ar na terça-feira (24), às 19h.

A programação de shows conta com a importante valorização dos artistas locais, com mais de 30 apresentações. O experiente músico e violeiro Chico Lobo é convidado da programação para um bate-papo com o tema “Como ajudar o artista enfrentar esses tempos de pandemia”, às 20h, no dia 26 de agosto, quinta-feira, seguido de seu show, às 21h.

A programação completa do evento pode ser vista no site oficial da Prefeitura de Congonhas (clique aqui). O festival será transmitido nos canais da administração municipal no Facebook e YouTube.

