Começam nesta sexta-feira (12) as inscrições gratuitas para a 11ª edição do Festival de Música Rádio MEC 2019, com previsão de encerramento no dia 10 de junho.

As inscrições de canções de todo o Sudeste brasileiro podem ser feitas no site do festival para quatro categorias que dialogam com a programação da emissora e o perfil das músicas tocadas: clássicas, instrumentais, brasileiras e infantis.

O gerente da Rádio MEC, Thiago Regotto, destacou que os interessados podem inscrever até duas canções por categoria, até o total de oito cada um.

Segundo ele, o objetivo do festival é “buscar novos músicos para tocar na Rádio MEC”. Isso inclui cantores, compositores e instrumentistas. Todas as músicas concorrentes devem ser inéditas.

Serão conferidos nove prêmios, sendo dois para cada categoria musical (compositor e intérprete) e um para o vencedor eleito pelo voto popular.

A divulgação da primeira seleção para os semifinalistas será no dia 22 de julho, no endereço eletrônico do festival, sendo seis músicas de cada categoria, somando 24 canções. Elas já começam a entrar programação da emissora até agosto, quando serão escolhidos três finalistas de cada categoria.

Até a premiação, as músicas candidatas poderão ser ouvidas na Rádio MEC AM e FM.

A Comissão Julgadora será composta por até cinco membros, personalidades de notório saber ou em atividade na área musical, e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Expansão

Regotto lembrou que, pela primeira vez, o festival deixa de ser limitado ao Rio de Janeiro e vai receber inscrições de toda a Região Sudeste, visando a valorizar a produção de artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo.

Originalidade da obra e qualidade artística, está envolvendo música, letra, partitura e interpretação, são critérios que serão considerados pela comissão julgadora para a seleção dos melhores concorrentes.

Para a próxima edição, em 2020, já está sendo estudada a possibilidade de ampliar o festival para todo o país e, depois, para nível internacional.

“É um desafio a cada edição. Em 2017, entrou música clássica; no ano passado, entrou a categoria infantil, por exemplo”, disse o gerente.

Finalistas

No dia 26 de agosto, serão conhecidas as 12 músicas finalistas. Os ouvintes poderão votar nas melhores músicas e melhores intérpretes entre 26 de agosto e 25 de setembro de 2019. A votação popular pela internet será restrita a um voto por IP de computador.

Os nove vencedores do festival serão reconhecidos como Melhor Canção, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Música Infantil, Melhor Intérprete de Música Infantil, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete de Música Instrumental, Melhor Música Clássica, Melhor Intérprete de Música Clássica e Melhor Música eleita pelo voto popular (internet).

As 12 canções finalistas participarão da solenidade de premiação no dia 25 de setembro, quando serão anunciados os vencedores. Eles receberão troféus durante show, às 20h, em homenagem ao aniversário do radialista Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil.

O local ainda está sendo definido. A partir de 25 de setembro, os vencedores passarão a ser considerados “artistas residentes” da Rádio MEC que, segundo Thiago Regotto, “abre espaço democraticamente para a divulgação dessas novas obras musicais”.