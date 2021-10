O Timeline - Festival de Arte Eletrônica de Belo Horizonte terá sua sexta edição realizada a partir desta quinta (7), de forma online e gratuita. O festival pretende promover as produções audiovisuais de artistas que ultrapassem as fronteiras formais do fazer audiovisual tradicional buscando um cinema que assuma um risco estético, onde se explorem novas formas para o cinema, assim como, as convergências que surgem nos diálogos com outros meios artísticos. O evento será transmitido através da plataforma que será disponibilizada no site.

Nesta sexta edição, Timeline:BH trará seis mostras com curtas metragens apresentando a produção contemporânea da videoarte mundial. Filmes vindos de 11 países se juntam à novíssima produção brasileira.

Destaque dessa edição vão para os filmes que aliam simplicidade, diversidade, isolamento, grafismos, dança, performance e abstração como: Território Inventado 02 de Cristianne de Sá, Arroio Part III de Isabela Stresser, Rocha Matriz de Cristal Líquido e Tela Azul de Júlia Lobato Maciel.

Na produção nacional também merece destaque o filme "Kopacabana", de Marcos Bonisson & Khalil Charif, onde o famoso cantor carioca Fausto Fawcett faz uma imersão no fetichismo dos anos 80 somando poética urbana, submundo carioca e conjunturas mediáticas num filme feito em diversas bitolas.

Também vale chamar a atenção para a obraue"New Paradizo 2", dos realizadores russos Ilyushkina Victoria, Maya Popova, Anton Pestov e Alexandr Khudiakov, que tem características de pintura plana.

A Timeline:BH é uma mostra que se preocupa em aproximar imagens e pensamentos entre talentos proeminentes de diversos mundos e modos. Na presente edição narrativas e plasticidades eletrônicas, imaterialidades culturais que se reinventam, submetidas a agrupamentos, ora em sequências de um mesmo autor, ora em potencialidades de uma única obra.

Leia Mais:

Virada Cultural de BH retorna com programação on-line e intervenções presenciais; confira