Tendo a saúde e o bem-estar como foco principal, o Festival Desperta ocupa, neste fim de semana, três praças de Belo Horizonte: Floriano Peixoto, Assembleia e JK; além a praça Milton Campos, na região Central de Betim. Serão 31 horas de atividades gratuitas, com 84 atrações diferentes, sendo 48 esportivas e de bem-estar, 36 culturais e 17 apoiadas pelo Instituto Unimed-BH.

Além de ações que visam conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde, o festival conta ainda com apresentações culturais variadas. Entre as atrações principais estão a cantora Zélia Duncan, a banda de forró Falamansa e o Grupo Giramundo.

Entre os destaques do Desperta, está confirmada uma palestra com a jornalista Mariana Ferrão, ex-apresentadora do programa Bem Estar e que tem um programa de rádio, “Saúde de Corpo e Alma”, em que reflete como a gratidão, compaixão, altruísmo e meditação podem fazer diferença na saúde.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (31)

Praça Milton Campos, em Betim

18h20 – Orquestra Infantojuvenil de Betim

18h30 – Renato Caetano

19h30 – Falamansa

21h30 – Encerramento

SÁBADO (1º)

Praça Milton Campos, em Betim

Espaço: Palco

9h30 – Aulão de dança com a Companhia Camaleão

10h – Danças Urbanas com a Escola de Artes do Instituto Unimed-BH

10h – Giramundo apresenta “A Bela Adormecida”

11h – Danças Urbanas e Batuque Salubre

11h30 – Sanráh e Dudu Mendes

Espaço: Circuito Unimed Ativa

9h – Tai Chi Chuan

9h30 – Alongamento

9h45 – Iniciação a Corrida

10h – Vem Correr e Caminhada Orientada

11h – Tai Chi Chuan

11h30 – Alongamento

12h20 – Relaxamento

Espaço: Praça

10h às 11h30 – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

9h às 12h – Ginástica para o cérebro com a Escola Supera

9h às 12h – Aferição de pressão, glicose e bioimpedância

9h às 12h – Brincadeiras para as crianças

DOMINGO (2)

Praça Floriano Peixoto, em Belo Horizonte

Espaço: Arena Saúde é Atitude

10h – Palestra “Projete a sua saúde: só você pode fazer isso”, com Mariana Ferrão

10h30 – Mesa 1: High tech, High Touch – Tecnologias para uma vida mais saudável. Debate sobre o papel da tecnologia na saúde

13h30 – Mesa 2: Saúde é (re)conexão. O debate propõe uma reflexão a partir de uma perspectiva abrangente sobre saúde e a busca por conexões e autoconhecimento

15h – Mesa 3: O que a criatividade tem a ver com saúde? Discussão sobre como criar, brincar e rir contribuem para uma vida mais saudável

Espaço: Pergolado

9h e 13h – Meditação orientada (Bhrama Kumaris)

Espaço: Praça

9h às 10h30 – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

10h às 16h – Ginástica para o cérebro com a Escola Supera

9h30 às 12h e 13h às 16h30 – Desvendando o Céu (Espaço do Conhecimento UFMG)

10h às 16h – Livro na Praça

10h às 16h – Xadrez (Federação Mineira de Xadrez)

Espaço: Circuito Unimed Ativa

9h – Tai Chi Chuan

10h – Pilates

11h – Tai Chi Chuan

11h30 – Pilates

14h – Pilates

15h – Tai Chi Chuan

16h – Yoga com Carol Rache

Praça da Assembleia, em Belo Horizonte

Espaço: Coreto

9h – Meeting Point da Equipe de Corrida do Minas Tênis Clube

9h30 – Aulão de dança com a Cia Camaleão

10h – Apresentação do duo “O Beijo”, do Núcleo Artístico, e do ballet “Passarinho”, da Escola de Artes do Instituto Unimed-BH

10h30 – Interferência da Cia de Dança Camaleão

10h50 – Danças urbanas e Batuque Salubre

11h30 – Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

14h30 - Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

15h – Aulão de dança com a Cia Camaleão

16h10 – Ginástica Artística do Minas Tênis Clube

Espaço: Ciclismo indoor

9h10, 10h, 11h, 13h30, 14h30 e 15h30

Espaço: Serviços de saúde

9h às 16h – Aferição de pressão, glicose e análise de marcha

Espaço: Circuito Funcional

10h, 13h, 15h30 – Treinamento funcional

Espaço: Praça

9h às 16h – Parede de escalada com instrutor

9h às 16h – Feira Fresca: mostra de produtos orgânicos

9h às 16h – Experiência de Basquete

10h30 às 11h30 – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

Espaço: Circuito Unimed Ativa

9h – Alongamento

9h30 – Iniciação a corrida

10h – Vem Correr e caminhada orientada

14h – Iniciação a corrida e caminhada orientada

16h – Alongamento e relaxamento

Praça JK, em Belo Horizonte

Espaço: Palco

9h – Renato Motha e Patrícia Lobato – Abertura com mantras

10h – Sanfonástica, performance com Lívia Mattos

10h15 – Espetáculo Bichos do Brasil, com Pia Fraus

11h30 – Espetáculo Memórias de um Quintal (infantil), com a Insensata Cia de Teatro

12h15 – Sanfonástica, performance com Lívia Mattos

12h40 – Show com Senta a Pua

14h – Be Hoopers: aula e apresentação de Lynd Hop

14h30 – Banda Bios, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

16h – Batuque Salubre

16h30 – Maurício Tizumba com Bloco Saúde e Tambor Mineiro

17h30 – Zélia Duncan

Espaço: Instituto Unimed-BH

10h – Oficinas de maquetes: Conhecer para cuidar

14h30 – Oficina: Construção de instrumentos com materiais recicláveis

Espaço: Praça

10h30 às 12h – Intervenção de palhaços com a Sociedade do Riso

11h – Contação de histórias da Casa do Beco

10h às 17h – Espaço Pets

10h às 17h – Piquenique

10h às 17h – Brincadeiras infantis

10h às 17h – Mostra Experimente no Campo

Para saber mais sobre o Desperta e conferir detalhes da programação, acesse o site festivaldesperta.com.br.

