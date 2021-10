Para celebrar a gastronomia brasileira e o início da retomada do setor, o Projeto Fartura – Gastronomia do Brasil realiza, pelo segundo ano consecutivo, o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil. A partir deste sábado (16), uma programação híbrida reúne jantares presenciais com 120 chefs de todos os estados brasileiros cozinhando simultaneamente em restaurantes de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Brasília e Fortaleza. Além de mais de 100 atrações virtuais com aulas, dicas, receitas, shows e artes cênicas.

“Esta é uma edição ambiciosa para o Projeto Fartura em que, ao mesmo tempo, receberemos 26 chefs de cada estado brasileiro em São Paulo cozinhando com anfitriões paulistas. Nas outras cinco capitais, receberemos chefs de diversas regiões do país que cozinharão com os anfitriões locais de cada cidade E ainda temos a programação online para que qualquer pessoa, em qualquer cidade, possa acompanhar”, comenta Rodrigo Ferraz, diretor do projeto.

Nomes como Renata Vanzeto, Carla Pernambuco, Onildo Rocha, Mara Salles, Rodrigo Oliveira, João Diamante, Morena Leite, Thiago Castanho, Manu Buffara, André Saburó, Fabricio Lemos, Thomas Troisgros, Pedro Franco, César Santos, e muitos outros estão entre os convidados.

“É a primeira vez que um evento de gastronomia chega a este patamar e estamos orgulhosos de conseguir levar a gastronomia tão longe”, completa Ferraz.

Na capital mineira, foram escolhidos cinco restaurantes que trazem diferentes leituras da gastronomia do estado: Nuuu, Casa da Agnes, O Jardim, Olga Nur e Cozinha de Santo Antônio. Neles, o público poderá experimentar pratos criados com chefs do Recife, Cuiabá, Rio de Janeiro, Pelotas e Belém. São eles: Caio Soter, do O Jardim (MG) e Thomas Troisgros, do Le Blond (RJ); Guilherme Melo, do Nuuu (MG) e Pedro Godoy, do Arvo Restaurante (PE); Agnes Farkasvolgyi, do Casa da Agnes (MG) e Ariani Malouf, do Mahalo (MT); Rodrigo Viana, do Olga Nur (MG) e Márcio Ávila, do Bistrô Pelotence (RS); Ju Duarte, do Cozinha Santo Antônio (MG) e Daniela Martins, do Lá em Casa (PA);

Durante os nove dias de Festival, o site da Plataforma Fartura reúne diversos conteúdos, que contribuem para a cultura gastronômica do público e trazem entretenimento, com grandes shows e diversas atrações cênicas. Confira a seguir a programação:

A gastronomia como negócio também é tema do Festival, com personalidades contando suas experiências e cases de sucesso neste setor em cada capital onde acontece o evento. Grandes nomes da gastronomia irão apresentar aulas gratuitas e on-line abordando suas especialidades na cozinha. Além disso, cerca de 20 chefs participantes compartilham conhecimento por meio de dicas úteis em vídeos curtos, com orientações preciosas sobre seu dia a dia na cozinha, além de curiosidades e conceitos gastronômicos. Nomes como Agnes Farkasvolgyi, Caio Soter, Ariani Malouf, Adriano Vilhena (Senac) e Mauro de Paula (Senac) dividem suas experiências e receitas.