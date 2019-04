Colaboradores em formação nos Restaurantes Populares disputam, neste sábado (6), o prêmio de melhor prato no Festival Gastronômico realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O evento, reservado a imprensa e convidados, será o encerramento do curso de capacitação realizado no ano passado.

As equipes são formadas por representantes das quatro unidades dos Restaurantes Populares da cidade, que disputam o melhor prato principal e a melhor sobremesa. O tema desta segunda edição é "Técnica".

Os pratos serão julgados por sete jurados, incluindo especialistas das áreas de gastronomia e nutrição. Os critérios avaliados são criatividade, apresentação visual, sabor, textura e utilização de técnicas ensinadas nas oficinas.

Dentre as premiações, está uma viagem que será sorteada entre o grupo vencedor, que também poderá ver as receitas incluídas no cardápio dos Restaurantes Populares.

Primeira edição

O Restaurante Popular Maria Regina Nabuco, de Venda Nova, foi o vencedor da primeira edição do festival, realizada em 2017. A equipe preparou como prato principal um canelone de berinjela com ricota e nozes ao pesto de manjericão e, como sobremesa, pêra em calda de especiarias com sorvete de banana e morango.

