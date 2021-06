A segunda a edição mineira do festival "No Ar Coquetel Molotov", com uma programação volada para a cena atual da música, será realizada neta terça (29) e quarta (30), com transmissão no canal do YouTube do evento, a partir das 19h. Gravado no Museu Inhotim, o festival conta com nomes como Marina Sena, Bernardo Bauer, JOCA e Paige.

Há 17 anos, o festival é referência no cenário independente atual, apostando sempre no que está se destacando na música contemporânea e hoje ele atua como uma plataforma de música e cultura. Além de Recife e Belo Jardim, o "No Ar Coquetel Molotov" já teve edições em Belo Horizonte, São Paulo e Salvador e, desde 2020, vem explorando novos formatos.

No primeiro dia de exibição acontecem as apresentações de Bernardo Bauer, JOCA, Marina Sena, Jhê e Amanda Chang. Já no dia seguinte será a vez de Nath Rodrigues, Paige, Best Duo e Falsa Luz.

Da convocatória do No Ar - Etapa Minas Gerais aberta para novíssimos talentos da cena local, a curadoria do CQTL MLTV selecionou 2 entre 200 nomes: Jhê e Paige. Também atriz, e com atuação marcante no palco, Jhê traz músicas autorais que estarão no seu primeiro disco solo, o Macro-Jhê. Somando colaborações em trabalhos que vão do pop Dom Pepo à complexidade de Thiago Amud, ela se apresenta acompanhada pelo singular violão de Paulim Sartori.

Já Paige, expoente da cena hip hop local, irá apresentar ao lado da DJ Kingdom todo o calor do seu R&B misturado à Música Popular Brasileira. A artista, que se destacou nas batalhas do Viaduto de Santa Tereza e ganhou projeção ao gravar ao lado de Djonga, apresenta canções de seu repertório autoral, dentre elas a recém lançada “Vem ki vem”, uma parceria com Kdu dos Anjos.

Amanda Chang extrapolou as fronteiras de sua terra natal. Nativa de Juiz de Fora, ela já se apresentou tanto para multidões nas edições carioca e lisboeta do Rock in Rio como em clubs importantes da cena como o Beehive Club (RS), Warung (SC), e teve residências no D-Edge (SP) e Privilége (RJ). Para a edição mineira do Coquetel Molotov, ela preparou uma apresentação especial inspirada na orixá Nanã, que no panteão representa a morte e a vida, por ser uma das mais antigas. Todas as músicas foram criadas na hora, no improviso, e com forte influência da ambientação.

Medo, coragem, amizade, interiores e saudades se destacam das composições de Bernardo Bauer. Integrante da banda também mineira Moons, ele toca na paisagem de Inhotim suas belíssimas canções como artista solo com um repertório que passeia por seus dois discos: Pelomenosum (2017) e Pássaro-Cão (2019). Em sua apresentação, ele traz duas músicas inéditas: "Te ver dormir" e "Te ver andar".

Da colaboração de Iza Sabino com FBC e produção de SMU, o Best Duo mostra as novas canções publicadas nas redes sociais de seus três integrantes. Agora, todos poderão conferir as músicas compartilhadas por SMU em um grupo de WhatsApp, incluindo “Vale grana”, parceria que conta com colaboração de Djonga.

O projeto Falsa Luz nasceu da frustração e tristeza pandêmica de 2020 por três músicos conhecidos da cena belo-horizontina. A partir de longos telefonemas e vídeo conferências, a ideia foi se perpetuando e músicas foram sendo criadas. Na sonoridade, um fusão de punk com grunge e black metal. Em sua primeira apresentação, o trio toca um repertório de seu único trabalho, Vozes Penadas (2020), além da faixa inédita "O abismo olha de volta".

Nascido em Minas Gerais, criado na Região dos Lagos e radicado em Niterói, o rapper JOCA se destacou na cena musical com seu primeiro trabalho, A Salvação É Pelo Risco (2019), em que aborda o uso do sample como dispositivo de memória não apenas sonora, mas também visual e discursiva.

Marina Sena agora se destaca no pop contemporâneo nacional em carreira solo. Enquanto se prepara para lançar seu primeiro disco, ela já nos dá uma amostra do que está por vir com os singles lançados "Me Toca" e "Voltei Pra Mim". Em Inhotim, ela mostra mais uma vez sua versatilidade traduzindo seu universo pop para canções em formato voz e violão. “Cabelo” e “Temporal”, ainda inéditas, e que estarão em seu álbum de estreia, estão no repertório que a artista apresenta nos jardins.

A artista Nath Rodrigues dedica seu trabalho à canção, à pesquisa de suas relações com o corpo em cena e suas possibilidades curativas. É co-fundadora do Coletivo Lugar de Mulher, que tem como objetivo visibilizar mulheres na cadeia musical através de colunas produzidas para rádio e mais recentemente pela produção de webséries. Na edição mineira do Coquetel Molotov ela apresenta as canções de seu próximo disco, Fio, entre elas "Conto", que no disco tem a participação de Luedji Luna.

Em ambos os dias o line conta com a participação de Lázara dos Anjos. Ela vem do universo ballroom. Além de vogue performer e professora de vogue, que desenvolve desde 2019, ela atua como DJ residente da festa Barracuda em Chamas House onde também é princess, com influências diretas do funk, eletrônico e afrobeats. Seus trabalhos para além da noite e da dança são como atriz, roteirista e diretora, ilustradora, harpista e cantora, multi talentos que são cultivados desde criança com influência direta de sua avó e das travestis que passaram na sua vivência.