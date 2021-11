A nona edição do FICC - Festival Internacional de Cerveja e Cultura será realizado neste sábado (6) e domingo (7), a partir das 14h, no espaço GoFree na Lagoinha. De volta aos moldes tradicionais, e depois de edições inteiramente online, agora o festival vai receber novamente o público - ingressos são limitados por conta de restrições e protocolos sanitários.

Desta vez o Festival não terá um tema homenageado e sim enfatizará os pilares que sempre fizeram com que o festival se tornasse esse sucesso de aceitação entre o público, fazendo parte do calendário cultural da nossa cidade e contribuindo para que BH seja um destino para eventos. Uma das características marcantes do FICC sempre foi o fomento à cadeia de serviços ligado ao setor do turismo, da gastronomia e do entretenimento, e dessa vez não será diferente, sendo esse o foco.

Fotógrafos, chefs de cozinha e estabelecimentos gastronômicos, artistas plásticos, mestres cervejeiros e cervejarias, músicos e bandas e artistas circenses serão envolvidos nesta ação. Serão selecionados três estabelecimentos gastronômicos de Belo Horizonte, sendo um ligado a imigrantes que residem em BH, trazendo o tom da pluralidade e do acolhimento; um representante da alta gastronomia e um representante da baixa gastronomia.

O escolhido para o perfil de imigrantes foi o Prazer da Esfiha, que é um restaurante localizado na tradicional rua Itapecerica, via icônica da região da Lagoinha. Na proposta baixa gastronomia, o Bolota’s Bar, localizado no bairro Serra, foi o selecionado. A organização irá convidar um fotógrafo, um artista plástico, uma banda e uma cervejaria no seguinte formato: cada estabelecimento terá que criar um prato para o festival que será harmonizado por uma cerveja e terá um fotógrafo responsável para fazer a foto divulgação e fará também a cobertura fotográfica com foco no estabelecimento selecionado durante os dois dias de festival.

Cada estabelecimento terá uma banda representante no palco do FICC e um artista que fará uma pintura ao vivo durante o show desta banda. O artista terá a missão de ilustrar o prato escolhido por cada estabelecimento fazendo uma representação da localidade em que o bar ou restaurante estiver inserido no intuito de divulgar a cidade.

Para fechar esse ciclo também estarão envolvidos três guias de turismo da cidade, cadastrados pelo Ministério do Turismo, que irão elaborar um texto que fará parte da legenda de divulgação no plano de mídia e que também farão a apresentação de cada localidade escolhida para o público presente antes do início de cada banda respectiva.

Essas ações acontecerão no sábado dia 06, tendo início ao meio dia e término às 21h. As pinturas ao vivo se estenderão para dia seguinte, mas não mais vinculadas as bandas supracitadas. No, domingo, dia 07 de novembro, a programação seguirá com os estabelecimentos gastronômicos com a comercialização dos seus pratos selecionados harmonizando com as cervejas artesanais das cervejarias participantes e a finalização das pinturas ao vivo que após concluídas serão fotografadas pelos fotógrafos escolhidos e será aberto para votação popular pelo Instagram do Festival, para seleção da melhor ilustração, na qual o artista vencedor será contratado pelo Festival para ilustrar o rótulo da cerveja colaborativa que será produzida na edição de 2022.

A grande surpresa, aliás, será o anúncio da 10ª edição do FICC, que será realizada em maio, com atrações de peso e nomes reconhecidos nacionalmente.