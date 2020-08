Sexta-feria (7) é o último dia para inscrição no curso online "Formação em Teatro Digital", um desdobramento do Festival Teatro em Movimento, que, por 19 anos, foi responsável por descentralizar o acesso às grandes produções do eixo Rio-São Paulo.

Devido à pandemia, o festival se transformou numa grande plataforma de teatro digital, com a realização de cursos, produção de webssérie e realização de três montagens virtuais, dirigidas por Barbara Paz, Cacá Carvalho e Yara de Novaes.

O curso de "Formação em Teatro Digital" é voltado para a capacitação de profissionais em Teatro Digital e terá duração de 180 horas. São 200 vagas para o curso e 100 vagas por disciplina para ouvintes (que não farão o curso todo). As aulas serão aplicadas exclusivamente online, em plataforma própria. O interessados deverão se inscrever no site do Teatro em Movimento.