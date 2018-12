Até sexta-feira (21), quem passar pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, poderá conferir o Festival Music All, que traz corais e bandas para o piso térreo do terminal de passageiros. Nesta quarta-feira (19), entre 16h e 19h, quatro grupos se apresentarão, de hora em hora. “A programação do festival é a nossa forma de retribuir a confiança dos usuários e passageiros, oferecendo alguns momentos de encantamento, entretenimento e, com certeza, de emoção, e de celebrar junto com eles as festas natalinas e a chegada de um novo ano”, afirma Marcos Brandão, diretor-presidente da BH Airport, concessionária responsável pelo terminal. Informações: bh-airport.com.br.