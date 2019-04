Feriadão tem programação cultural garantida para a criançada. Até domingo, a primeira edição do FeNAPI – Festival Nacional de Arte para as Infâncias de Belo Horizonte vai ocupar 10 locais da capital –teatros, praças e espaços alternativos. As apresentações compreendem 13 trabalhos de dança e performances, criações de grupos de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pindamonhangaba (SP), interior de Minas e também da região metropolitana de BH.

Os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares de R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada), na bilheteria dos teatros ou pelo Sympla.

“O principal objetivo do Festival é afirmar a arte para as infâncias enquanto terreno de fruição, experiência estética e pesquisa, questionando hierarquias e o mercado de consumo”, explica uma das idealizadoras do evento, a pesquisadora de arte para as infâncias Brenda Campos.

Segundo a estudiosa, o conceito de Infâncias, no plural, valoriza a imaginação como sendo algo não pertencente somente à criança, mas à cada indivíduo, em qualquer fase da vida.

“A fruição do espetáculo é para todas as idades, antes da lição de moral e do desenvolvimento pedagógico, porque acreditamos que a criança comunga de um mesmo universo que o adulto, de forma horizontal. Muitas produções ainda subestimam a capacidade de percepção dos pequenos”, questiona a também integrante da Insensata Cia de Teatro, grupo que desenvolve desde 2009 pesquisa dedicada ao tema.

Para a curadora do FeNapi, Carol Fescina, o desejo é que o Festival funcione como um grande quintal, onde o encontro e as infâncias sejam protagonistas. “Acreditamos que construções coletivas e que prezam pela porosidade contribuem para criarmos lugares sociais mais amplos e horizontais”.

Por dentro

No roteiro da programação do festival estão espetáculos inéditos na capital mineira, como “Pequenices: Minipeça Viajante de Dança (RS) e Juvenal, Pita e o Velocípede (RJ).

A curadoria do festival considerou, como critério de seleção, espetáculos com foco na experimentação artística e que compreendam temas e estéticas destinados ao público de todas as idades. As propostas foram selecionadas por meio de chamamento público. O festival prevê ainda programação gratuita, como série de palestras.

Inscrições para oficinas, seminários e palestras devem ser feitas pelo formulário on-line disponível nas redes sociais do festival ou solicitado pelo email producao.fenapi@gmail.com.

Entre os teatros com programação do FeNapi estão Cine Theatro Brasil, Palácio das Artes, Sesc Palladium e Nossa Senhora das Dores, onde os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria. Aquisição também pelo Sympla.

Outras informações estão disponíveis em facebook.com/fenapibr e @fenapi.bh.