O Festival on-line "Cinema do Barulho – o Cinema Nunca Foi Mudo", que vai até 27 de abril, está oferecendo diversas atrações gratuitas. O projeto inclui oito sessões: três masterclass e cinco exibições de filmes, dois curtas, dois longas e um média-metragem, todos com acompanhamento musical ao vivo.

“Apesar de ser conhecido como cinema mudo, os filmes quase sempre eram acompanhados por músicos que faziam a trilha sonora ao vivo. Então, resolvemos criar o festival para homenagear essa época tão interessante do cinema”, afirmou Tony Berchmans, um dos idealizadores do evento.

Entre os destaques do festival, que começou na terça-feira (20), está a exibição, no sábado (24), do filme O Grande Negócio, de 1929, da dupla O Gordo e o Magro. A atração terá acompanhamento especial de foley (reprodução de efeitos sonoros), também ao vivo, pelos convidados Cristiano Pinheiro e Deia Freire.

Produzido em conjunto pelas empresas Cine 16, Cinepiano e Investe Produção e Gestão Cultural, o evento é transmitido sempre às 20h, no canal youtube.com/cinepiano . A programação completa pode ser vista no site do festival.