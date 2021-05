Realizado desde 2009, o Festival Perpendicular reúne, até 25 de maio, em formato online, artistas renomados da área da performance, que apresentarão trabalhos que refletem as questões do momento atual.

Neste domingo (16), o palco online do festival receberá o músico Nelson D para uma apresentação de sonoridades orgânicas e tradicionais, mescladas com processos tecnológicos da música eletrônica.

Naa segunda (17), às 19h, será a vez de Yuri Tripodi, artista transliguagem, que apresenta uma Fala Performativa. Logo depois, às 20h, acontece uma apresentação de Videoperformance da artista transdisciplinar baiana Laís Machado, seguida de uma conversa sobre Processos Artísticos com a pesquisadora Ana Cecília Soares.

Na terça-feira (18), a partir das 19h, acontecem atividades simultâneas: será iniciaado o ciclo de três ulas de Yoga com o professor e instrutor Danilo Patzdorf e a apresentação do projeto “Samba Exaltação”, do artista Felippe Moraes, que conversa logo em seguida com a pesquisadora Ana Cecília Soares.

Na quarta (19), a programação oferece a “Noite de Guerrilha”, começando às 19h com uma Leitura Poética da artista Abigail Campos Leal. Às 20h, haverá um papo sobre Processos Artísticos com Priscila Rezende e Ana Cecília Soares, e, às 21h, com Davi de Jesus de Nascimento e Anderson Feliciano. Os artistas também apresentam suas Videoperformances.

No dia 20/05, na quinta-feira às 19h, novamente acontecem atividades simultâneas: