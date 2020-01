O estádio Mineirão recebe no próximo sábado (25) mais uma edição do Festival Planeta Brasil. O 3º maior festival de música do país chega a 10ª edição mantendo seu propósito de reunir várias tribos e gerações em um só lugar. Entre as atrações confirmadas estão as presenças do rapper americano Tyga, dos australianos do grupo Stick Fingers e o cantor Nick Murphy (Chet Faker), que se apresentam pela primeira vez no Brasil.

Além deles, outros nomes bem conhecidos do público como Caetano Veloso, Marcelo Falcão, Natiruts, Anavitória & Vitor Kley, Melim, Racionais, Black Alien, Vintage Culture, Jão & Duda Beat e Djonga, dividem espaço com um time de peso de artistas nacionais e internacionais. Mais de 50 atrações se apresentam nos cinco palcos do Festival que, em ação inédita, ocupa esplanada e gramado do Mineirão, em 12h de festa.

Para Henrique Chaves, sócio da SleepWalkers Entretenimento e um dos idealizadores do Festival, cada edição é uma nova oportunidade de se conectar com o público e criar novas memórias, indo além da música e do entretenimento. “O Planeta Brasil vem reforçando nos últimos anos sua missão de celebrar a diversidade, a arte e a consciência. Uma vez por ano reunimos pessoas de todo o Brasil em torno desse mesmo objetivo, para vivenciar uma experiência marcante e única, que nunca é igual a outra. Queremos aprender com o passado, viver o presente e olhar para o futuro”, ressalta Chaves.

Sob a temática “+Consciência +Futuro” o Festival abraça artistas e projetos plurais que propõe um mergulho em questões que passam por comportamento, meio ambiente, educação, respeito e diversidade. Na edição do ano passado, o Planeta Brasil convidou aos palcos personalidades como Bela Gil, Djamila Ribeiro, Mariana Ferrão e Edgard Piccoli, que levaram ao público mensagens de resistência, propondo engajamento nas questões mais atuais que envolvem a sociedade.

BH Dance Festival

Saudosos das raves ou novos entusiastas da música eletrônica vão ganhar um lineup diferenciado e cheio de opções no BH Dance Festival – maior circuito do gênero em Minas Gerais e que, neste ano, integra a programação do Festival Planeta Brasil. Entre as atrações internacionais, estão o dj e produtor holandês Don Diablo – fenômeno do Future House e listado entre os seis melhores do mundo; a dupla australiana Nervo – as irmãs gêmeas, Miriam e Oliva, figuras carimbadas no TOP 100 DJs. A house music fica por conta do Vintage Culture, um dos maiores DJs do Brasil e os artistas Chemical Surf e Dubdogz, que trazem pela 1ª vez à capital mineira o projeto Chemical Dogz.

Ligue o som!

Para quem quer fazer aquele esquenta para o Festival, está disponível na plataforma do SPOTIFY as playlists exclusivas do Planeta Brasil 2020. Pensando em proporcionar uma experiência completa ao público, a Sleepwalkers Entretenimento, produtora do evento, disponibilizou três álbuns com os principais hits dos mais de 40 músicos que vão fazer história nesta edição. Divididas por gênero - Pop & MPB; Black & Indie e Dance - as listas trazem mais de 5 horas de música.

As playlists vão desde o hip-hop do americano Tyga, - que se apresenta pela primeira vez no Brasil - até as melodias brasileiras de Caetano Veloso, passando pelo indie íntimo de Nick Murphy (aka Chet Faker). Quem gosta da batida eletrônica também pode conferir a seleção do BH Dance Festival. É possível provar um pouco de cada estilo no link https://open.spotify.com/user/festivalplanetabrasil

Ingressos e setores

Os ingressos estão no 3º lote para o público para PISTA (com valores a partir de R$ 150 para meia entrada). Os ingressos da PISTA PREMIUM já estão no 4º lote (no valor de R$350 com open bar).

As opções de setores são:

Pista

Acesso ao evento

Acesso aos palcos do evento e ao BH Dance Festival

Classificação: 15 anos

Pista Premium

Open bar (Cerveja, vodka, água, refrigerante, suco e citrus)

Área exclusiva em frente aos palcos Norte e Sul e no BH Dance Festival

Acesso ao setor Pista

Bares e banheiros exclusivos

Classificação: 18 anos

Serviço:

Festival Planeta Brasil 2020

Data: 25 de janeiro de 2020

Local: Mineirão – Belo Horizonte/MG

Ingressos online: festivalplanetabrasil.com (Sympla)

Ingressos Físicos: Chillibeans Shopping Diamondmall (ÚNICO PDV SEM TAXA)

Av. Olegário Maciel, 1600 - Lourdes, Belo Horizonte - MG, 30180-111

Totens Sympla:

Shopping Cidade, Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte

Shopping Pátio Savassi, Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte - MG, 30110-926

Shopping DelRey, Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31250-010

Mais Informações:

www.festivalplanetabrasil.com.br

instagram.com/festivalplanetabrasil

facebook.com/festivalplanetabrasil