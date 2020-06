O festival Sarará deste ano seria realizado no dia 29 de agosto no Mineirão, mas em função da pandemia do novo coronavírus, oficializou seu adiamento e uma nova data. O evento vai acontecer em 28 de agosto de 2021, no mesmo local.

"A ficha demorou para cair… Mas é o momento de priorizar vidas; e o encontro físico precisará ficar para o ano que vem. Existia tanta expectativa para 2020, mas esse será o nosso impulso para fazer uma edição ainda mais catártica em 2021", afirma Bell Magalhães, uma das idealizadoras do Sarará.

Os ingressos adquiridos para edição deste ano seguem válidos para 2021.