Está lançada a temporada 2022 da Filarmônica de Minas Gerais. A programação traz muitas novidades, a partir de convidados nacionais e internacionais, celebrações e gravações.

Ela começa com a celebração da Semana de Arte Moderna e homenagem a Villa-Lobos. Em setembro, haverá celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, com a produção de um CD.

De acordo com Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Filarmônica, “a temporada foi desenhada a partir de um conceito relativo ao recomeço, ao renascimento, ao retorno a uma normalidade perdida, que, felizmente, vemos cada vez mais próximo de nós".

Ele se refere à perspectiva de ter uma orquestra completa no palco, com solistas nacionais e internacionais que possam voltar a desenvolver suas atividades sem interrupções, "construindo uma programação que valoriza a troca de experiências entre a geração de jovens solistas internacionais".

Entre esses nomes estão a pianista Daniela Liebman, as violoncelistas Danielle Akta e Marina Martins, o mais recente vencedor do Concurso Rainha Elizabeth da Bélgica, o pianista francês Jonathan Fournel.

Duas celebrações importantes marcarão o início de nossa temporada: a comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, com obras de Villa-Lobos, Mignone e Carlos Gomes, e os 200 anos da Independência, com a gravação, para o selo Naxos, de obras de D. Pedro I.

Além dessas homenagens, serão lembrados os 125 anos de nascimento de dois dos maiores compositores brasileiros, Francisco Mignone e Lorenzo Fernandez, e, também, os 125 anos da morte de Brahms e os 175 da morte de Mendelssohn.

A série "Fora de Série" apresentará a música sinfônica de A a Z, trazendo compositores dos mais diversos estilos, épocas e regiões, sempre com a participação inspirada de artistas convidados.

“Desse modo, a Filarmônica continua a se posicionar como uma das maiores orquestras da América Latina, investindo na diversidade, na criatividade e, acima de tudo, na excelência”, ressalta Mechetti.

A temporada se iniciará nos dias 10 e 11 de fevereiro, com a celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, quando novos paradigmas artísticos se revelaram. Villa-Lobos, um dos “influenciadores” daquele importante evento, está no primeiro programa do ano, com uma de suas mais belas obras para um instrumento que lhe era muito querido: o violão.

Além de ser solista na obra de Villa-Lobos, o violonista brasileiro Fabio Zanon também terá participação na homenagem aos 125 anos de nascimento de Francisco Mignone. Este repertório totalmente brasileiro se encerra com várias das mais importantes aberturas de Carlos Gomes.