O pianista Aleyson Scopel é um dos mais talentosos de sua geração

Em antecipação à chegada da primavera, o Regente Assistente da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, apresenta a famosa valsa de J. Strauss Jr., Vozes da Primavera, op. 410, e a Primeira Sinfonia de Schumann em concertos desta semana. No centenário da morte de Saint-Saëns, um dos mais talentosos pianistas da nova geração, Aleyson Scopel, traz sua leitura do singular Concerto Egípcio do compositor francês. A apresentação acontecerá nesta sexta (27), às 20h30, na Sala Minas Gerais.

As apresentações terão presença de público e a venda de ingressos está disponível no site www.filarmonica.art.br ou na bilheteria da Sala Minas Gerais. O concerto de quinta-feira terá transmissão ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube. Em função das medidas de segurança, o acesso à Sala será encerrado cinco minutos antes do horário do concerto, nas duas apresentações; assim, as portas serão fechadas às 20h25.

Durante o intervalo da apresentação serão realizados os Concertos Comentados, palestras em que especialistas comentam o repertório da noite. O palestrante da noite é Werner Silveira, curador do projeto e percussionista da Filarmônica de Minas Gerais.