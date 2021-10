A Filarmônica de Minas Gerais recebe nesta sexta-feira (29), às 20h30, o aclamado violoncelista Antonio Meneses. Ele apresentará obras de Tchaikovsky, "Andante Cantabile" e "Noturno", e o admirado "Primeiro Concerto" de Saint-Saëns.

Meneses apresenta-se regularmente com as mais importantes orquestras do mundo, como as filarmônicas de Berlim, Moscou, Israel, Nova York, as sinfônicas de Viena e Londres, a Orquestra do Concertgebouw, a Orquestra da Rádio da Baviera, National Symphony Orchestra e a Sinfônica NHK de Tóquio.

O artista colaborou com os maestros Herbert von Karajan, Riccardo Muti, Mariss Jansons, Claudio Abbado, Semion Bychkov, Neeme Järvi, Mstislav Rostropovich, Riccardo Chailly, entre outros.

Dentre as suas diversas gravações, estão dois álbuns com Karajan e a Filarmônica de Berlim pela Deutsche Grammophon – "Don Quixote de R. Strauss" e o "Concerto Duplo de Brahms", com a violinista Anne-Sophie Mutter. .

A orquestra também revisita a última sinfonia (a de número quatro) do grande compositor alemão Brahms. A regência é do maestro Fabio Mechetti, Diretor Artístico e Regente Titular da Filarmônica de Minas Gerais.

O concerto terá presença de público, com venda de ingressos disponível no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais. A ocupação será de 50% da capacidade, podendo receber 749 espectadores.

Durante o intervalo das apresentações serão realizados os Concertos Comentados, palestras em que especialistas comentam o repertório da noite. A curadoria do projeto é do percussionista da Filarmônica, Werner Silveira, e o convidado é o violoncelista da Orquestra, Eduardo Swerts.