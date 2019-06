Beyoncé participou do evento beneficente Wearable Art Gala no último sábado, 1º, em Los Angeles, e divertiu os fãs ao publicar um vídeo de sua filha Blue Ivy cantando Circle Of Life, música do live-action de O Rei Leão, composta por Elton John e Tim Rice.



O tema da cerimônia foi Uma Viagem às Terras do Orgulho, em homenagem ao filme, e tanto a cantora quanto a garota, de sete anos, usaram roupas inspiradas no clássico da Disney.



Veja abaixo as fotos e a performance da pequena:

Beyoncé dá voz à personagem Nala no novo O Rei Leão. A obra chega aos cinemas brasileiros em 18 de julho e as imagens hiper-realistas dos protagonistas já ganharam pôsteres.

