Uma das filhas mais velhas de Fernanda Young, Estela May, de 19 anos, fez uma homenagem à mãe neste domingo (25), dia em que a escritora e roteirista morreu. A notícia fez com que personalidades se pronunciassem, lamentando a morte da artista.



Estela, que é gêmea de Cecília Madonna, publicou uma foto no Instagram em que aparece ainda criança no colo da mãe. Ela também divulgou um recado em que dizia que ama muito Fernanda.



"Mamãe, eu nunca doí tanto", inicia a jovem em seu texto de legenda da imagem. "Você deixa pra trás a obra mais perfeita que já vi, todos os textos, todas as brilhantes ideias de jerico que nem chegaram a ser realizadas (pode deixar que eu realizo) e os poemas", afirma.



Estela diz que Fernanda sempre a impressionou e é sua maior inspiração. "Vai ser difícil sem você, mas vamos conseguir, prometo. E pode acreditar que tudo que eu fizer vai ter uma pitada sua [...] Você é eterna", declarou.



Morte de Fernanda Young



Fernanda Young morreu neste domingo, 25, aos 49 anos, em decorrência de complicações após ter uma crise de asma, conforme informou a assessoria de imprensa da Globo. A assessoria da artista acrescentou que a crise foi seguida por uma parada cardíaca.



A também atriz e apresentadora estava na companhia de uma amiga no sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais, quando passou mal. O velório foi no Cemitério de Congonhas, zona sul de São Paulo, e o sepultamento ocorreu perto das 17h de domingo no mesmo local.



Fernanda foi roteirista de séries como Os Normais, Minha Nada Mole Vida e Como Aproveitar o Fim do Fundo. Ela entraria em cartaz no próximo dia 12 com a peça Ainda Nada de Novo, contracenando com Fernanda Nobre no Centro Cultural São Paulo.

