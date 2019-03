O ator norte-americano Luke Perry morreu na segunda-feira, dia 4, e seu filho mais velho, Jack Perry, postou um desabafo no Instagram, agradecendo por tudo que o pai fez de bom para ele. "Aprendi muito com você e meu coração está destruído ao pensar que você não estará mais aqui", escreveu. "Sentirei sua falta em todos os dias que eu estarei andando por esta terra", completou.



A filha mais nova de Luke, Sophie Perry, de 18 anos, estava fazendo intercâmbio voluntário em Malawi, na África, e voltou a tempo de ver o pai. "Não tenho certeza do que dizer ou fazer diante da morte dele. É algo que você é ensinado a lidar, especialmente quando tudo está acontecendo aos olhos do público", escreveu a jovem no Instagram. "Pai, sou grata por todo o seu amor", afirmou.



Luke Perry sofreu um derrame cerebral no dia 27 de fevereiro e ficou hospitalizado até o dia de sua morte, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista ganhou popularidade ao participar da série juvenil Barrados do Baile, dos anos 1990. Ele integrou também o elenco de Riverdale, interpretando o personagem Fred Andrews.