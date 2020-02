O iraniano "There is No Evil", de Mohammad Rasoulof, levou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim, na Alemanha. A cerimônia de prêmios aconteceu na tarde deste sábado (29).

"Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Rittman, ganhou o Grande Prêmio do Júri, que tem, entre outros, o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, de "Aquarius" e "Bacurau".

Comprovando o bom momento do cinema da Coreia do Sul, Hong Sang-soo ganha o Urso de direção por "The Woman Who Left". A estatueta de melhor atriz foi para as mãos da alemã Paula Beer, por "Undine", de Christian Petzold. O italiano Elio Germano ficou com o troféu de melhor ator, por "Volevo Nascondermi", de Giorgio Diritti.

Grande ganhador do festival, o iraniano Mohammad Rasoulof não pôde comparecer à cerimônia. Ele não tem autorização para sair do Irã e aguarda ordem para cumprir sua condenação à prisão.