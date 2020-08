O curta-metragem mineiro "4 Bilhões de Infinitos" concorrerá ao troféu Kikito do 48º Festival de Cinema de Gramado, que será realizado, em formato on-line, de 18 a 26 de setembro. o anúncio dos filmes selecionados na categoria foi feito na manhã desta terça-feira (11).

Serão 14 filmes em competição, representando oito estados e o Distrito Federal. Rio de Janeiro concorrerá com quatro filmes, São Paulo com três, e Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com um título cada.

Dirigido por Marco Antônio Pereira. "4 Bilhões de Infinitos" acompanha a história de uma família que, após a morte do pai, vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos passam a conversar sobre ter esperança.

Na última edição do festival gaúcho, um dos mais tradicionais do circuito brasileiro, Marco Antônio Pereira competiu, na mesma categoria, com o filme "Teoria Sobre um Planeta Estranho", que ganhou os Kikitos de melhor curta pelo júri popular e trilha sonora.

O Festival também anunciou os nomes dos homenageados deste ano: o ator Marco Nanini e a diretora Laís Bodanzky.

Pela primeira vez feito em formato on-line, devido à pandemia, Gramado terá programação será transmitida pela grade linear do Canal Brasil e, também, pelo serviço de streaming.