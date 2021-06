Um dos melhores filmes brasileiros lançados na última década, o longa-metragem mineiro "Temporada" terá lançado, nesta sexta-feira, o roteiro e o diário de produção escrito pelo diretor André Novai Oliveira.

A publicação, lançada pela editora Javali, ganhará uma live com o realizador, transmitada pelo canal da Assaociação de Apdio dos Produtores de Cinema Independente de Audiovisual, com início às 20h.

Em seu primeiro livro, Oliveira compartilha com os leitores desde os anseios criativos até os percalços para se produzir um filme de baixo orçamento no contexto político no Brasil de 2017 até os dias atuais.

Em uma perspectiva particular, o autor relata a experiência de um homem negro e periférico no cinema brasileiro, acompanhando os dois anos que compreendem as reescritas do roteiro, pré-produção, produção, pós-produção, montagem, experiência em laboratórios de finalização e a busca pelo festival de estreia.

O livro também traz fotos do acervo pessoal e da equipe do filme durante as filmagens, além de um prefácio escrito pela montadora Cristina Amaral.

"Eu comecei esse diário sem a intenção de fazer um livro. Comecei não sei bem porquê, talvez pra pensar melhor o que eu e a equipe íamos fazendo. Mas a coisa foi indo e indo e, quando eu vi, ficou grande, longo. E percebi que, querendo ou não, tinha muita informação nesses relatos que poderia servir pra quem está estudando cinema. Confesso que completei algumas coisas depois, mas a grande maioria do que está aqui eu escrevi no calor do momento, durante aqueles dias", registra o autor.