Cuba indicou o filme O Tradutor, protagonizado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro, para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar 2020. O Brasil indicou A Vida Invisível, de Karim Aïnouz.



Em O Tradutor, que foi exibido do Festival de Sundance e estreou nos cinemas brasileiros em abril, Santoro é Malin, um professor universitário de literatura russa que vê sua vida transformada ao ser designado como intérprete na ala infantil de um hospital cubano. Ele deve ajudar na comunicação entre os médicos e crianças vítimas do acidente nuclear de Chernobyl que acabam de chegar a Havana.



O filme é baseado na história real de Manuel Barriuso Andino, pai dos diretores Rodrigo e Sebastián Barriuso. Além de Rodrigo Santoro, estão no elenco do filme coproduzido por Cuba e Canadá, mas filmado todo em Havana, os atores Maricel Álvarez, Yoandra Suárez e Nikita Semenov.



