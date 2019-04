O longa-metragem "Quadrilátero", dirigido por Cláudio Costa Val, será lançado nesta quarta-feira (3), às 19h, no MIS Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza), com entrada franca.

O filme reúne quatro histórias, mostrando quatro relações em momentos limítrofes que podem resultar em situações inesperadas. No elenco estão Mariana Ruggiero, Mauro Medeiros, Maurício Canguçu, Enedson Gomes, Evandro Antunes, Jeferson da Fonseca, entre outros.

Antes da sessão, haverá show com canções da trilha sonora do filme. E depos, bate-papo com os realizadores e elenco.