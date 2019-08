O filme Silvio Santos - O Sequestro tem estreia prevista para o dia 12 de dezembro. Porém, em outubro, a Imagem Filmes fará uma "line-up" do longa e de outras produções da distribuidora. A exibição ocorrerá na Expocine, grande feira do setor cinematográfico, com cursos, painéis e apresentações de distribuidoras com mais de 70 expositores.



Os palestrantes são especializados no mercado de cinema de distribuição, exibição e produção e vão fazer um balanço dos trabalhos em 2019 e projeção para o ano que vem.



A Imagem Filmes conta com outras apostas nacionais como Ela Disse, Ele Disse, longa estrelado por Maisa Silva, e Boca de Ouro, com Malu Mader e Marcos Palmeira. Outra grande produção da distribuidora que terá "line-up" será Carcereiros - O Filme, com Rodrigo Lombardi. O longa é inspirado na série exibida na TV Globo e escrita por Dráuzio Varela.



O anúncio de Silvio Santos - O Sequestro foi feito em janeiro. Com direção de Maurício Eça, que também produziu Carrossel - O Filme, a história acompanhará um dos momentos mais tensos na vida do dono do SBT.



Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel, filha do apresentador, foi sequestrada por Fernando Dutra Pinto. Na época, ela tinha 23 anos e cursava a faculdade de Administração de Empresas. A filha de Silvio Santos ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate.



O crime foi amplamente divulgado por todos os canais de televisão na época. A TV Globo chegou a interromper a programação habitual para transmitir, ao vivo, as informações sobre o caso.



Apesar da intensa perseguição policial, Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar. No dia seguinte, por volta das 7h, o sequestrador pulou o muro da mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, e manteve o apresentador como refém por todo o dia. Ele só se entregou após conversar com o governador de São Paulo na ocasião, Geraldo Alckmin, que pegou um helicóptero e fez a negociação direto no local.