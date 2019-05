Simonal ganhou o primeiro trailer na quarta-feira (29). A obra é uma biografia do cantor e compositor Wilson Simonal, que fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970 com músicas de MPB, samba e soul.



O drama vai mostrar ascensão e a queda do músico, que começou a perder popularidade quando foi considerado um informante do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), envolvendo o caso de tortura de seu contador Raphael Viviani.



Também conhecido como "Rei da Pilantragem", Wilson Simonal é interpretado por Fabrício Boliveira. O elenco conta também com a atriz Ísis Valverde - interpretando a mulher do cantor -, Leandro Hassum, Mariana Lima e Caco Ciocler.



Wilson Simonal é dono de sucessos como Nem Vem Que Não Tem, Meu Limão, Meu Limoeiro e Mamãe Passou Açúcar Em Mim. A cinebiografia chega aos cinemas em oito de agosto deste ano.

Assista ao trailer: