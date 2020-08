Não foi o lançamento que os produtores queriam. Devido à pandemia, porém, a animação "Scooby! o Filme" está chegando primeiramente no formato Video on Demand (compra ou aluguel em plataformas), sem fazer escalas nos cinemas. O coronavírus também mudou o formato de programas como "Boas Vindas", que acompanhava a gravidez de várias famílias. Em sua 13ª temporada, devido ao distanciamento social, os futuros papais passam a mandar imagens e fotografias caseiras de cada etapa da gestação. Como domingo é dia dos pais, a programação ficou recheada de filmes de ação. Sylvestar Stallone, astro dos anos 80, é um dos mais lembrados, como filmes como "Falcão - O Campeão dos Campeões" e "Rambo- Programado para Matar".

SCOOBY, O FILME

A nova animação com Scooby-Doo, o cão que faz parte de um grupo de jovens detetives da série criada pela Hanna-Barbera, chega diretamente Video on Demand, sem lançamento nos cinemas devido à pandemia de coronavírus. "Sooby! O Filme" é uma aventura animada de ação que mostra a história nunca contada das origens de Scooby e sua turma desde os primórdios em busca de desvendar os enigmas mais improváveis. Disponível para compra e locação por meio de plataformas como Google Play e Apple TV.

Programa acompanha a chegada do filho em diversas famílias

BOAS VINDAS

O canal GNT estreia nesta sexta (7), às 23h, a terceira temporada do programa "Boas Vindas". Cada episódio traz histórias de duas famílias no momento da gravidez, por meio de fotografias e imagens caseiras. Por conta da pandemia, mães e pais vivem gravidezes e partos de forma mais íntima, mas nem por isso menos festiva e afetiva.

Homem de Mello encenará trechos de musicais famosos, como "Cantando na Chuva"

TALENTOS

A TV Cultura lança neste sábado (8), às 20h, o reality show musical "Talentos", com apresentação de Jarbas Hoem de Mello. O programa irá revelar o grande destaque do teatro musical brasileiro, tendo como jurados os maestros Miguel Briamonte e Ntal Bádue, a cantora Sara Sarres e o ator Diego Montez.

DIA DOS PAIS COM STALLONE

No domingo (9), para homenagear o Dia dos Pais, o Megapix exibe, às 11h35, o filme "Falcão - O Campeão dos Campeões", protagonizado por Sylvester Stallone. O ator, por sinal, terá outros quatro trabalhos apresentados no domingo, pelo canal Space: "Risco Total" (18h45), "Rambo - Programado para Matar" (20h45), "Rambo II - A Missão" (22h20) e Rambo III" (0h).

KILLER JOE

No streaming, o cardápio do site "A la Carte" ganhou novos filmes, entre eles "Killer Joe - Matador de Aluguel", dirigido por William Friedkin e com Matthew McConaughey no elenco. Na história, a vida de Chris está em perigo por uma dívida de drogas. Desesperado, contrata um assassino de aluguel chamado Joe para matar sua mãe e pegar o dinheiro do seguro.