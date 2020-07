Filmes e programas para todos os gostos: é o que promete o cardápio da televisão e dos sites de streaming para este final de semana. A começar pela estreia do último filme da saga de John Rambo, vivido por Sylvester Stallone.

"Rambo - Até o Fim" será lançado neste sábado (11), às 22h, no Telecine Premium (TV por assinatura). Recluso em seu rancho, o ex-militar terá que voltar à ativa após uma jovem ser sequestrada e levada para o México.

Já o Telecine Cult apresenta um programa duplo especial no domingo (12), com a exibição de duas versões sobre a história de um famoso gângster. "Scarface: A Vergonha de uma Nação" (1932) entra no ar às 20h15, seguido de "Scarface" (1983), às 22h.

Na Netflix o grande destaque é "The Old Guard", filme de ação sobre mercenários imortais que está disponível a partir desta sexta (10). Com elenco encabeçado por Charlize Theron, o longa é adaptado de uma história em quadrinhos de mesmo nome.

O site de streaming também estreia nesta sexta o programa de viagens "Curta Essa com Zac Efron". O ator de "High School Musical" e "Hairspray" percorre o mundo com o especialista de bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.

O reality show "O Crush Perfeito" é outra opção no cardápio da Netflix. São seis solteiros que partem em busca de um novo amor em São Paulo, com cada um deles indo a cinco encontros às escuras, conhecendo pessoas de perfis diferentes.

Na TV Cultura, o domingo será marcado pela comemoração dos 15 anos do programa "Sr. Brasil", apresentado por Rolando Boldrin. Será apresentada, a partir das 9h, uma edição especial com artistas que fizeram parte da história do programa.

No canal Fox Premium (TV paga), estreia nesta segunda-feira (13) a série de comédia "Perfect Harmony", que acompanha um ex-professor de música que encontra inspiração nos lugares mais improváveis. A série tem 13 episódios de 30 minutos cada.