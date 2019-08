A última temporada de Game of Thrones terminou em maio, mas até agora está dando o que falar. Em entrevista ao jornal The Guardian, o escritor George R. R. Martin relatou um certo alívio com o fim da série. O autor diz que se sentiu pressionado para terminar os livros, o que teria prejudicado o desenvolvimento da obra.



"O estresse era enorme. Eu não acho que foi bom para mim, porque exatamente o que deveria me fazer acelerar me atrasou. Eu ficava pensando: 'Meu Deus, tenho que terminar esse livro'. O fim da série foi libertador", desabafou.



R. R. Martin ressalta que, agora, segue o próprio passo autoral. "Tenho bons dias e dias ruins. E o estresse é bem menor, apesar de ainda existir", disse. Sobre o fato de o final da série desagradar os fãs, o escritor respondeu: "Você não pode agradar a todos, então, precisa agradar a si mesmo".



Em julho, o criador de GoT chegou a admitir que já pensou em mudar a história, mas não ouvirá a opinião alheia.