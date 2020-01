Tão tradicional como as férias de janeiro é o início da Campanha de Popularização Teatro e Dança nos primeiros dias do ano. Para quem ficou na cidade, é a chance de se atualizar com o que o aconteceu na temporada passada – além de reapresentações que não saem de cartaz – a preços bem módicos, que variam de R$ 10 a R$ 20.



Até 16 de fevereiro serão apresentadas nesta 46ª edição cerca de 150 pessoas de estilos variados, que vão do infantil ao dramas, passando pelas comédias, que continuam sendo as campeãs absolutas da Campanha em número de atrações e de espectadores. A meta do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc) é bater o público do no passado – de 460 mil pessoas.



Para este fim de semana, um dos destaques é o recordista de apresentações “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”, comédia em que Ílvio Amaral e Mauricio Canguçu contam a história de um homossexual assumido que, inconformado com a própria morte, foge do céu para viver novas experiências e acaba criando uma grande confusão após incorporar num machista radical.



Outra atração é “Todas Somos Simone de Beauvoir”, peça em que mulheres de países e épocas distintos surgem detrás de um tapume com grafites alusivos à luta feminista e fazem uma contundente confissão, um depoimento franco ou um protesto radical. Assinado por Pedro Paulo Cava, “Intimidade Indecente” retrata o cotidiano das relações de um casal ao longo de quatro décadas.



Para o público infantil, a dica é “Quem é Você?”, da Toda Deseo, história de uma criatura que vive em um armário aos cuidados de uma enorme aranha, mas que um dia decide aventurar-se pelo mundo.



Acompanhe a relação de peças, locais e horários em vaaoteatromg.com.br/