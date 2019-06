O filme X-Men: Fênix Negra, continuação da saga da Marvel, precisou ter seu final gravado novamente por conta de uma semelhança com outro longa-metragem de super-heróis que estava em produção na época. O filme terminou de ser gravado em 2017, mas por conta das alterações, só foi concluído oficialmente no fim de 2018.



"O final mudou demais, precisou mudar. Tiveram muitas sobreposições e paralelos com outro filme de super-herói que foi lançado um tempo atrás", explicou McAvoy ao Yahoo Movie UK. O também protagonista Michael Fassbender, que vive Magneto na saga, brincou que havia espiões no set de gravação. Apesar da revelação, os atores não mencionaram a qual filme estavam se referindo.



X-Men: Fênix Negra estreia em 6 de junho nos cinemas brasileiros.