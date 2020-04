Neste isolamento social enfrentado pelos brasileiros devido à pandemia de Covid-19, a recomendação dos médicos é clara: fique em casa. E foi em meio ao tédio relatado por muitas pessoas que artistas encontraram nas transmissões ao vivo, pelas redes sociais, uma boa maneira de levar entretenimento ao público.

Até domingo, pelo menos oito atrações estão previstas. No último fim de semana, uma das lives com maior repercussão foi a do cantor Gusttavo Lima, que surpreendeu os fãs com o show online "Buteco em Casa", no sábado (28), alcançando cerca de 12 milhões de espectadores e pico de 750 mil pessoas assistindo simultaneamente. A marca superou a cantora Beyoncé.

Após a transmissão do sertanejo, que caiu no gosto do público, outros artistas compraram a ideia e prometeram caprichar nas produções, como é o caso da dupla Jorge e Mateus e dos cantores Léo Santana, Pedro Sampaio, Lucas Lucco, Xandy Avião.

A movimentação leva variadas opções às pessoas. E pensando nisso, o Hoje em Dia selecionou alguns shows para você transformar o sofá de casa em camarote neste fim de semana. Confira quais artistas prometem alegrar quem está em casa, os horários das apresentações e em quais plataformas digitais assistir.

Sexta-feira (3)

Pedro Sampaio

19h

Instagram

Elba Ramalho

20h

Instagram

Léo Santana

21h

Instagram, Facebook e Youtube



Márcia Felipe

21h

Instagram, Facebook e Youtube

Sábado (4)

Lucas Lucco

14h

Youtube

Xandy Avião

16h

Youtube

Jorge & Mateus

20h

Youtube

Domingo (5)

Parangolé

17h

Instagram



