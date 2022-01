Ao completar 74 anos, no dia 31 de dezembro do ano passado, a cantora Rita Lee recebeu do marido, o também músico Roberto de Carvalho, 69, uma homenagem nas redes sociais. Ele compartilhou nas redes sociais uma foto antiga do casal e outra atual da cantora, que faz tratamento contra um câncer no pulmão.

"Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência", escreveu Roberto em uma das publicações.

A publicação recebeu muitos comentários da rede de amigos e fãs do casal, como Maria Gadu, Fafá de Belém, Lulu Santos, Rogério Flausino e Evandro Mesquita. Além dos famosos, o público em geral também manifestou mensagens de carinho.

A cantora recebeu o diagnóstico de tumor no pulmão esquerdo em 20 de maio do ano passado, após passar por exames de rotina no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Desde então, ela realiza sessões de imuno e radioterapia.