Os próximos dias reservarão lives bastante especiais para quem aprecia boa música, independentemente da vertente. Uma delas é de uma dupla sertaneja que tem suas raízes fincadas em Minas Gerais. Nesta quinta-feira (28), às 20h, Fred & Cris farão uma transmissão por meio de seu canal no YouTube. (Confira outras lives mais abaixo)

Além de acompanhar as canções da trajetória de quase 30 anos dos dois irmãos, o fã poderá colaborar com qualquer quantia, e toda a arrecadação será revertida para a instituição MPS Minas Gerais.

Apesar de não tocarem profissionalmente há 12 anos, eles mostrarão não estar “enferrujados”. Durante esse hiato, aproveitavam os fins de semana para mergulhar na música. E recentemente, fizeram uma mini live. Agora, anseiam novas empreitadas.

“Temos o plano da manutenção do trabalho. Queremos usar a internet e as redes sociais como importantes ferramentas, pois são coisas democráticas, e queremos gerar muito conteúdo. Estamos felizes com a possibilidade de fazer essa live, esperamos contar com nossos fãs. Podem ter certeza que será um momento muito especial”, ressalta Fred.

Salgadinho

Figura emblemática do samba e do pagode, o cantor Salgadinho fará uma live nesta sexta-feira (29), às 20h, por meio de seu canal no YouTube. Ele vai trazer um repertório calcado em todos os momentos de sua carreira solo, em ordem cronológica, além de sucessos dos primeiros trabalhos do grupo Katinguelê.

Antes mesmo da live, já foram arrecadadas 5 toneladas de alimentos, valor a ser revertido para profissionais da área de entretenimento afetados pela pandemia.

“Em tempos de quarentena, devemos nos doar ainda mais para fazer com que as pessoas fiquem em casa e ajudar a achatar a proliferação desse vírus. Vai ser um grande espetáculo e uma maneira de aliviar um pouco as saudades dos shows”, afirma o cantor.

Alcione

A artista Alcione, através do Instagram do Shopping Cidade Jardim, vai estar numa live neste sábado (30), às 19h, que marca a estreia de seu novo álbum, “Tijolo Por Tijolo”, a ser lançado nesta sexta-feira (29).

A live se dá em prol da Gerando Falcões (@gerandofalcoes), ONG de Eduardo Lyra que estará arrecadando cestas básicas digitais para o projeto Corona No Paredão.

PH & Michel

A dupla PH & Michel também marcará presença em uma live no fim de semana. Neste sábado (30), a partir das 17h, no YouTube, a parceria vai apresentar hits como “Disk Recaída”, “Eu Me Acostumei”, “Secador de Lagrimas” e “Céu da Sua Boca”.

“É uma emoção diferente a cada projeto lançado, e nós temos certeza que essa live vai ser mais um motivo de orgulho para todos nós. É uma fase difícil, mas juntos e com muita música vamos superar”, comenta PH.