Expoente da nova geração musical, o contrabaixista, guitarrista, produtor e compositor Frederico Heliodoro (foto) é destaque da programação do Espaço DO AR, nesta quinta-feira (20). No show “Heliodoro & amigxs”, participação especial dos artistas Thiago Carvalho Corrêa, Jhê Delacroix e André Travassos. Heliodoro se apresenta ao lado de sua banda, o pianista Lucas de Moro e o baterista Felipe Continentino. No sábado (22), é a vez do violonista e compositor Thiago Delegado, referência nacional na execução do violão de sete cordas. Couvert artístico: R$ 15 (por pessoa/por dia). Informações no espacodoar.com.