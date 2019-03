Eles continuam com aquele jeitinho camarada, que junto a um indiscutível talento os transformou em fenômeno musical a partir de 1989. Mas o que surpreende até experts no meio artístico pouco tem a ver com essa imagem associada à leveza: é justamente a força impressionante para levantar poeira, mesmo após 12 anos fora da estrada. A pré-venda de ingressos para a turnê de Sandy e Junior começou ontem, com uma fila de espera on-line de 180 mil pessoas no país. Bilheterias físicas, inclusive em BH, também ficaram lotadas, prova de que muita gente que cresceu embalada por canções como “As quatro estações” e “Vamo pulá” faz questão de prestigiar a dupla. Na capital mineira, o espetáculo será em 17 de agosto.

Conferir o show, porém, vai exigir paciência – e um bocado de grana. Na capital mineira, a meia-entrada mais barata sai por R$ 140. Na pista premium, a inteira custa R$ 480.

Preço que não espantou os fãs, que de 1990 a 2007 compraram nada menos do que 20 milhões de discos de Sandy e Junior. Os dez shows deste ano marcam o “reencontro” dos irmãos para celebrar três décadas do início da carreira.

“Sempre há um alarde em retornos, tanto que alguns artistas até usam isso estrategicamente para alavancar a carreira. Me lembro de um alvoroço parecido com o primeiro anúncio da tour de retorno do Planet Hemp e também do Los Hermanos, mas nada se compara às filas de espera gigantescas para comprar ingressos para ver Sandy e Junior”, diz Carolina de Amar, da produtora A Macaco, da área de eventos. “Acredito que nem os próprios artistas tinham noção da repercussão e dimensão dessa turnê. A gente acabou esquecendo a força, o tempo de carreira e a proporção de quem fez parte da vida de uma geração inteira”, completa.

Para a jornalista Fernanda Ribeiro, do canal cultural do YouTube Esquema Novo, esse revival tem um diferencial. “Sandy e Junior eram multimídias, dois jovens que faziam televisão e cantavam. Eram onipresentes numa época em que não existia YouTube. E são muito legais e bonitinhos. Eles têm uma pureza que a gente perdeu. Esse frenesi em torno da turnê é o resgate da leveza que eles representam”, opina.

A pré-venda de ingressos foi para clientes de uma bandeira de cartão de crédito. Para o público em geral, serão vendidos a partir de 0h01 de amanhã – a dica é acessar o site na noite de hoje e ficar atualizando a página. Já na bilheteria do Shopping Cidade, em BH, a comercialização terá início às 10h. Devido à procura, o show que aconteceria inicialmente no ginásio do Mineirinho foi transferido para a Esplanada do Mineirão, que tem capacidade para 24 mil pessoas.