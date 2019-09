A Warner Bros lançou o aplicativo Friends 25, em homenagem aos 25 anos da série que marcou gerações. A plataforma gratuita conta com jogos de perguntas e respostas para testar seus conhecimentos sobre o seriado, filtros 3D com realidade aumentada, papéis de parede, adesivos e molduras para adicionar em fotos.



Além disso, os fãs terão acesso às receitas inspiradas em algumas cenas, como as geleias que Monica fez quando terminou o relacionamento com Richard, o sanduíche de almôndegas do Joey e as batatas com ervilha da Phoebe. Disponível em inglês, espanhol e português, a ferramenta está disponível na Apple Store e na Play Store. O aplicativo pode ser baixado através do site.