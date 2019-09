Para celebrar os 25 anos de Friends, série que conquistou gerações e continua atual, muitas novidades foram anunciadas: um aplicativo com jogo de perguntas e respostas, uma ação para espalhar 30 réplicas do icônico sofá e experiência imersiva na Casa Warner.



Para quem está com saudades de fazer maratonas com o programa, a Warner Channel vai transmitir as dez temporadas completas a partir desta quarta-feira, 18, às 12h. Ao todo, serão mais de quatro dias ininterruptos de programação, que vai até domingo (22).



A história dos personagens na casa dos 30 anos de idade que precisam dividir apartamento em Nova York e ganhar a vida nessa transição para a vida adulta encontrou identificação no público. Embora longa, com 236 episódios, os fãs defendem que a série não caiu na mesmice e cativa o telespectador independente do momento em que se assista.

