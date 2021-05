A reunião dos personagens da série "Friends" já tem data para ir ao ar: será no próximo dia 27, de acordo com o anúncio feiot nesta quinta (13) pelo sitede streaming da HBO Max, que exibirá o programa com exclusividade.

Encerrada há exatamente 17 anos, a série protagonizada por Jennifer Anniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ganhou muitos fãs e não deixou de ser exibida, reprisada na TV a cabo e, até o ano passado, disponibilizada na Netflix.

O anúncio de "Friends: The Reunion" também foi acompanhado de um misterioso teaser com o sexteto abraçado, aparecendo de costas, e caminhando em direção a um prédio de número 14. Na verdade, é o número do estúdio da Warner Brothers onde os episódios foram gravados por dez anos.

O que se sabe até agora é que os atores não estarão interpretando os personagens, mas aparecendo como eles mesmos e lembrando casos da série cômica. No elenco também estarão convidados que particiaram de alguns episódios, como Tom Selleck, Reese Witherspoon, Elliot Gould e Cindy Crawford.

Confira o teaser: