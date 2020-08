Os índices de umidade relativa do ar chegaram a níveis criticos nesta semana em várias regiões de Minas Gerais, como Central, Sul e Triângulo Mineiro, aumentando o alerta para a ocorrência de problemas respiratórios.

De acordo com o metereologista Cléber de Souza, do Instituto Nacional de Metereologia (InMet), Belo Horizonte já está em estado de alerta, com índices em torno de 30%, enquanto as cidades do Sul e do Triângulo vivem situação de atenção, abaixo de 30%.

Souza salienta que os índices podem cair ainda mais durante a semana, especialmente na parte da tarde. "Estamos passando por um período de grande estiagem e agosto é o mês mais seco do ano",explica o metereologista.

O fenômeno é ampliado por uma massa de ar continental seca e quente que atua sobre o Estado. "Ela não deixa formar nuvens, havendo uma perda radioativa. Ou seja, o calor logo se dissipa", explica.

Por isso, durante o dia há uma elevação de temperatura durante o dia, podendo chegar a 20º C, e uma rápida queda durante a noite até o inicio da manhã, com o termômetro marcando em torno de 10º C.

A sensação térmica em Belo Horizonte ficou em zero grau, entre 6h e 7h desta terça-feira (4), na região do Belvedere, onde o InMet tem uma estação, chamada Cercadinho. Foram registrados ventos de 24km/h.

Souza destaca a importância de tomar alguns cuidados nesta época, para evitar a ida ao médico com problemas respiratórios, cujos sintomas são semelhantes ao de Covid-19.

Entre eles, estão tomar muita água, não ficar exposto ao Sol entre 10h e 16h e não realizar atividades físicas, especialmente quando a umidade relativa do ar estiver abaixo de 30%.