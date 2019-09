O Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), da Fundação Clóvis Salgado, está com inscrições abertas para cursos de formação artística até o dia 13 de outubro. Ao todo, serão ofertadas 215 vagas, distribuídas entre todos os cursos para o ano letivo de 2020.



As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado no site da fundação e custam R$ 55. Os interessados devem observar os pré-requisitos para cada um dos cursos, como idade mínima, escolaridade e experiência pregressa na área de interesse.



No ato da matrícula, cada candidato deve ficar atento à escolha para as vagas de livre concorrência ou àquelas que estão reservadas às pessoas que estudam ou estudaram integralmente em escola pública e/ou que se autodeclaram negros e indígenas.



Candidatos membros de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, também poderão solicitar a isenção da taxa. As provas específicas de cada curso serão realizadas a partir de 26 de outubro, e o resultado final será divulgado no site da Fundação Clóvis Salgado, dia 20 de dezembro de 2019.

Dança



Para Escola de Dança estão sendo ofertadas 40 vagas, dividas entre o Curso Básico (20) e Técnico (20). O curso tem duração de três anos e tem como objetivo formar indivíduos criativos, críticos e conscientes, capazes de reconhecerem, compreenderem e refletirem sobre sua atuação na sociedade e no contexto cultural.



Música



A Escola de Música oferece cerca de 45 vagas. O Curso Básico, 30 vagas, sendo aulas teóricas e aulas de instrumento. Os alunos terão a oportunidade de participar dos grupos musicais e estudos de instrumento musical ou canto erudito e avaliar a prática à teoria musical. Já para o Coral InfantoJuvenil serão oferecidas 15 vagas formados por jovens cantores, com faixa etária entre 08 e 14 anos, que deseja exercer um importante papel na descoberta de talentos para o canto coral.



Teatro

Já a Escola de Teatro, oferece 40 vagas para o seu Curso Técnico, dividas entre os turnos manhã (20) e noite (20). O curso tem duração de três anos e vem com a proposta de formar artista, promovendo encontro de dois professores no mesmo espaço, fazendo uma junção de áreas para uma melhor atuação.



Tecnologia da Cena



​Na Escola de Tecnologia da Cena, 30 vagas, dividas entre os módulos de Auxiliar de Cenotecnia (15) e Figurinista (15). O curso visa contemplar a formação dos alunos através de módulos de ensino que abordam. os processos inerentes à produção, montagem e operação de recursos tecnológicos na cena artística. Também estão sendo ofertadas vagas nos cursos de Arte e Educação (15), Curadoria (15), Expografia (15) e Produção (15).



