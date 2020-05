Por meio da Gerência de Extensão e da Escola de Artes Visuais do Cefart, a Fundação Clóvis Salgado criou o #EDUCATIVOFCS. O novo projeto é composto por uma série de atividades on-line e gratuitas sobre arte educação – basta entrar no site, no Instagram ou no Facebook da FCS para conferir os conteúdos.

As dinâmicas virtuais começaram nessa segunda-feira (25), e as atividades são disponibilizadas semanalmente.

A priori, são quatro eixos temáticos: “Um Click de Cultura”, blog cultural com reflexões acerca da historiografia do universo artístico; “Bora falar de arte?”, que lança luz sobre obras contemporâneas e suas narrativas possíveis; “Criarte”, com informações para toda a família se divertir com a criação de objetos artísticos; e “Cineminha On-line”, com diversas indicações de curtas-metragens disponíveis gratuitamente para as crianças.

Outras informações podem ser conferidas no site da FCS.

(Com informações da FCS)